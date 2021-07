Zeichenkurs für Kinder

Bergstraße. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) lernen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, wie man zeichnet. Dies wird an vielen Figuren geübt. Mitzubringen sind ein Block (A4), Bleistifte, Buntstifte, Spitzer und Radiergummi. Der Kurs läuft am Mittwoch (14. Juli) von 16 bis 18.15 Uhr im Schulungszentrum der Kvhs in Lorsch (Römerstraße 16) in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der Hygienebestimmungen statt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online: www.kvhs-bergstrasse.de