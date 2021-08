Zehn weitere Corona-Fälle im Kreis

Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind gestern zehn neue Corona-Infektionen gemeldet worden, die meisten in Lampertheim und Viernheim (je 3), außerdem unter anderem eine in Lorsch. Ein Todesfall wurde mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht, es handelt sich um eine 71-jährige Person aus Lindenfels.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (die Neuinfektionen innerhalb einer Woche, bezogen auf 100 000 Einwohner) für den Kreis Bergstraße gab das Berliner Robert Koch-Institut (RKI) gestern mit 28,9 an, der Wert wird heute leicht sinken.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 34 der 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten. Einer von ihnen benötigt eine intensivmedizinische Behandlung.

Lockerungen in Frankfurt

161 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des Robert Koch-Instituts gestern in Hessen registriert worden, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht von 22,0 am Montag auf 22,1. Vier weitere Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. Auch in der letzten hessischen Stadt Frankfurt gilt seit Dienstag die lockerste Corona-Stufe. Die Inzidenz lag dort laut RKI bei 32,6 und damit zum sechsten Mal in Folge unter 35. Unter anderem entfällt damit die Testpflicht für die Innengastronomie.

Hessen Regierungschef Volker Bouffier (CDU) hat nach der gestrigen Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bedeutung der Impfkampagne gegen das Coronavirus hervorgehoben. „Das Wichtigste ist, dass sich die Menschen impfen lassen“, so Bouffier: „Wir müssen die Impfquote erhöhen, nur das bietet ausreichend Schutz gegen eine Infektion.“ red/dpa