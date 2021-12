Zehn Kommunen profitieren 2021 von Windenergiedividende

Wiesbaden. Zehn hessische Kommunen mit einer Windenergieanlage auf ihrer Fläche oder in direkter Nachbarschaft haben 2021 von der Windenergiedividende des Landes profitiert. Wie das Umweltministerium in Wiesbaden mitteilte, wurden insgesamt rund 357 000 Euro ausbezahlt. Im Vorjahr seien es knapp 305 000 Euro gewesen. Über die Windenergiedividende werden Kommunen an den Pachteinnahmen aus Windenergieflächen im Staatswald beteiligt. Nach Angaben des Ministeriums fließen 20 Prozent des wirtschaftlichen Ertrages aus der Pachten an die Städte und Gemeinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1