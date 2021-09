Frankfurt. Wegen eines Unfalls hat sich der Verkehr auf der Autobahn 5 zwischen Ober-Mörlen und Friedberg (Wetteraukreis) am Donnerstagmorgen in Richtung Frankfurt über zehn Kilometer gestaut. Die Fahrbahn war in Folge des Unfalls zwischenzeitlich gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben und der Verkehr läuft allmählich wieder an. Ob Menschen bei dem Unfall verletzt wurden, war noch nicht bekannt.

