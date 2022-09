Zahlreiche Autos in Darmstadt aufgebrochen und nach Beute durchwühlt

Darmstadt. Auf mehrere Autos im Stadtgebiet Darmstadt hatten es noch unbekannte Täter offenbar in der Nacht zum Freitag (29.-30.9.) abgesehen, wie die Polizei berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich an mindestens neun Fahrzeugen unterschiedlichster Hersteller, unter anderem in der Hügelstraße, der Wittichstraße, der Rheinstraße, der Artilleriestraße, der Annastraße, der Mina-Rees-Straße und in der Eschollbrücker Straße zu schaffen.

Meist schlugen die Kriminellen eine Scheibe der abgestellten Fahrzeuge ein und durchwühlten die Innenräume. Das Gesamtausmaß der Schäden sowie der Gesamtumfang der Beute ist aktuell noch nicht bekannt.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren Bergstraße Mehrere Unfälle auf der A 67 halten die Polizei auf Trab Mehr erfahren Bensheim Tasche aus Büro in Bensheim gestohlen Mehr erfahren

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und schließt mögliche Tatzusammenhänge nicht aus. Jetzt suchen die zuständigen Beamten Zeugen und nehmen Hinweise unter 06151/9690 entgegen.