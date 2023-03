Zahlreiche Angebote für den Girls’ Day

Darmstadt/Bergstraße. Mädchen, die einmal erfahren möchten, wie es ist, ihre eigene Chefin zu sein und ein Unternehmen zu gründen, können dies am Girls’ Day der IHK Darmstadt am Donnerstag, 27. April, von 9 bis 13.30 Uhr erleben. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Initiativen „Frauen unternehmen“ und „Zonta“ in den Räumen der IHK Darmstadt in der Rheinstraße 89 statt.

Spielerisch entwickeln die Teilnehmerinnen ab der 5. Klasse ihre eigene Unternehmensidee und lernen, diese Idee zu vermarkten. Als Unterstützerinnen stehen rund 20 engagierte Unternehmerinnen zur Seite, die IHK-Vizepräsidentin Barbara Eichelmann für die gute Sache gewinnen konnte. Es ist eine der größten Girls’-Day-Veranstaltungen in Südhessen.

Mädchen für Politik begeistern

Die Bergsträßer SPD-Landtagsabgeordnete Karin Hartmann lädt zum Girls’ Day in den Hessischen Landtag nach Wiesbaden ein. Schülerinnen ab der 6. Klasse haben die Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit von Politikerinnen und Politikern der SPD-Landtagsfraktion zu bekommen. „Ihr werdet den Hessischen Landtag, unsere Fraktion und Geschäftsstelle kennenlernen und Antworten auf eure Fragen bekommen. Zudem wird im Zentrum der Veranstaltung ein Planspiel stehen, bei dem ihr euch selbst ausprobieren könnt.“

Einblick in die Arbeit im Landtag

Auch die Bergsträßer CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland lädt junge Interessierte nach Wiesbaden ein. Angesprochen sind Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 13 aus ihrem Wahlkreis Bergstraße II.

„Der Girls‘ und Boys‘ Day ist eine hervorragende Gelegenheit, sich über unterschiedlichste Berufsbilder zu informieren. Nach dem großen Erfolg der letzten Jahre freuen wir uns auch diese Mal wieder über zahlreiche Bewerbungen“, so Heitland. Die CDU-Landtagsfraktion habe ein attraktives und vielseitiges Programm zusammengestellt, um den Teilnehmern einen spannenden Einblick in die Arbeit im Landtag zu gewähren. So können die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel persönlich ins Gespräch mit der Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Ines Claus, kommen oder dem Stenografischen Dienst und der Fahrbereitschaft des Hessischen Landtags über die Schulter schauen. Abgeordnete, Mitarbeiter der Fraktion und weitere Gesprächspartner stehen den Jugendlichen für alle Fragen zur Verfügung. Auch eine Führung durch das Landtagsgebäude inklusive Besichtigung des Plenarsaals gehört dazu. Das Programm beginnt um 9.30 Uhr und endet gegen 15.30 Uhr. red