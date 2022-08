Zahl der Wohnungen für Hessens Landesbedienstete deutlich gesunken

Hessen. Die Zahl der Landesbedienstetenwohnungen in Hessen ist in den vergangenen 15 Jahren deutlich zurückgegangen. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion in Wiesbaden hervor. Im Regierungsbezirk Gießen gibt es demnach seit Oktober 2020 gar keine entsprechenden Wohnungen mehr. "Die Bindungen sind entweder ausgelaufen oder die Darlehen wurden frühzeitig zurückgezahlt", erklärte das Ministerium. Im Regierungsbezirk Kassel seien im April 2019 die letzten zwölf Wohnungen abgelöst worden.

Im Regierungsbezirk Darmstadt gab es den Angaben zufolge 2007 noch 2881 Landesbedienstetenwohnungen, 2021 waren es noch 1193. "Im Jahr 2022 fallen voraussichtlich weitere circa 100 Wohnungen aus der Belegung", erklärte das Ministerium. Für Beschäftigte des Landes Hessen stehen Landesbedienstetenwohnungen zur Verfügung, die vom Land mit Wohnungsfürsorgemitteln gefördert wurden. Sie werden auf Antrag an Berechtigte vergeben.

Die Regierungspräsidien Kassel und Gießen verzeichneten in den vergangenen Jahren eine geringe Nachfrage nach entsprechenden Unterkünften. Den Zahlen des Innenministeriums zufolge wurden in den letzten zehn Jahren bei der Kasseler Behörde jährlich zwischen 24 und sieben Anträge gestellt. In Gießen lagen die Antragszahlen in diesem Zeitraum demnach bei zwei bis drei pro Jahr. Anders im Regierungsbezirk Darmstadt: Lag die Zahl der Anträge zum Stichtag 13. Februar 2015 bei 149, waren es zum 3. März 2022 den Angaben zufolge 342 Anträge.

"In der Funktion als Arbeitgeberin hat das Land den Anspruch, die hessischen Landesbediensteten mit arbeitsplatznahem Wohnraum zu versorgen", heißt es in der Vorbemerkung der Linksfraktion zu der Kleinen Anfrage. Nach den Richtlinien für die Vergabe von Wohnungen des Landes seien alle 280 000 Landesbediensteten inklusive der Auszubildenden antragsberechtigt. "Demgegenüber steht allerdings ein mangelhaftes Angebot", kritisierte die Partei.