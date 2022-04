Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in Hessens Schulen gestiegen

Hessen. Die Zahl der an hessischen Schulen unterrichteten Schüler aus der Ukraine ist innerhalb einer Woche deutlich gestiegen.

Wie eine Abfrage der Kultusministerkonferenz bei den Ländern ergab, wurden bis zum 3. April über 3100 aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche registriert. Eine Woche zuvor waren es 1300 junge Menschen gewesen, die nun an den Schulen und Berufsschulen in Hessen unterrichtet werden. Deutschlandweit lag die Zahl bei 41 170 Schülern - das waren etwa doppelt so viele wie in der Woche zuvor.