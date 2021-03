  Zahl der tödlichen Badeunfälle in 2020 gegen den bundesweiten Trend gestiegen

Hessen. In Hessen ist die Zahl der Badetoten im vergangenen Jahr gestiegen. Insgesamt kamen 23 Menschen bei einem Badeunfall ums Leben gekommen, berichtete die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Dienstag in Berlin. Das seien drei mehr als im Vorjahr gewesen.

Nach Angaben der DLRG ertranken in Hessen elf Menschen in Flüssen, zehn in Seen und jeweils eine Person in einem Bach und in einem Kanal. Am häufigsten kam es in den Sommermonaten von Juni bis August und im September zu tödlichen Badeunfällen. Unter den Opfern waren auch drei Kinder im Vorschulalter.

Die Entwicklung in Hessen verlief damit anders als bundesweit. Die Zahl der Badetoten in Deutschland war im vergangenen Jahr von 417 auf 378 gesunken. Auffällig war die Zunahme von Badetoten im August 2020. Aufgrund der Corona-Pandemie seien mehr Menschen in Deutschland geblieben, sagt Haag. Der Andrang an Binnengewässern und an den Stränden der Nord- und Ostsee sei teilweise sehr groß gewesen.