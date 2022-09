Zahl der Organspenden wegen hoher Corona-Inzidenz deutlich gesunken

Hessen. Die Zahl der Organspenden in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist als Folge der vielen Corona-Erkrankten dieses Jahr deutlich zurückgegangen. "Vor allem nahm die Zahl der Fälle zu, bei denen der Organspende-Prozess aufgrund einer vorliegenden Covid-19-Infektion abgebrochen wurde", sagte die Ärztin Ana Paula Barreiros von der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) am Dienstag bei einer Jahrestagung in Mainz. Zu den weiteren Gründen gehöre die krankheitsbedingte Personalknappheit in den Kliniken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von Januar bis August dieses Jahres gab es in den drei Bundesländern insgesamt 67 postmortale Organspender, das waren 18 weniger als im Vergleichszeitraum 2021. Transplantiert wurden 214 Organe, in den ersten acht Monaten des Vorjahres waren es 286 gewesen. Derzeit gibt es laut DSO 1067 Patienten, die auf eine Organspende warten.