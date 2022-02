Zahl der neuen Fälle bleibt hoch

Wiesbaden/Bergstraße. Insgesamt 1255 neue Corona-Infektionen gab es nach Angaben des Landratsamtes über das Wochenende im Kreis Bergstraße.

Für das Wochenende – Freitag (4.) bis inklusive Sonntag (6.) – meldete die Behörde unter anderem 185 neue Infektionen aus Bensheim, aus Heppenheim 106, aus Lorsch 37, aus Lautertal 33, aus Einhausen 29 sowie aus Lindenfels und Zwingenberg jeweils 24. Hohe Fallzahlen gibt es außerdem in Lampertheim (156) und Viernheim (126). Am gestrigen Montag kamen dann weitere 531 Neuinfektionen im Kreisgebiet hinzu. Die aktuelle Inzidenz für den Kreis wurde am Montag vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 1312,5 angegeben.

Der Kreis Bergstraße musste zudem einen weiteren Todesfall vermelden. Es handelt sich hierbei um eine Person im Alter von 70 Jahren. Insgesamt gibt es damit 403 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Keine Angaben zum Impfstatus

Angaben zum Impfstatus der Verstorbenen veröffentlicht der Kreis ab sofort nicht mehr. Dazu heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt: „Mittlerweile wurden vonseiten der Wissenschaft zahlreiche Faktoren eruiert, die Einfluss auf den erzeugten Antikörperspiegel beziehungsweise auf die Wirksamkeit der Coronaschutzimpfungen bei einzelnen Personen haben. (...) Eine Veröffentlichung solch differenzierter Angaben ist nicht möglich.“

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 29 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen ein Patient eine invasive Beatmung benötigen.

44 Personen aus dem Kreis Bergstraße befinden sich (Stand Montag) nach Angaben des Landratsamtes mit Covid-19 in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus, davon werden elf Patienten intensivmedizinisch behandelt. red