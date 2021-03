  Zahl der jungen Störche steigt

Hessen. Die Zahl der jungen Störche in Hessen steigt. Nach Angaben von Naturschützern wurden in der letzten Saison 1611 Jungtiere großgezogen, zehn Prozent mehr als im Jahr 2019. Insgesamt hätten im vergangenen Jahr 832 Weißstorchpaare mit der Brut begonnen, knapp hundert mehr als im Vorjahr, sagte Bernd Petri, Vogelkundler und stellvertretender Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Hessen, am Montag. Der Ornithologe betonte zugleich: "Der Weißstorch ist in weiten Teilen Hessens trotz kontinuierlicher Bestandszunahme und stetigem Zuwachs von Brutpaaren nach wie vor als "gefährdet" einzustufen."

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Bergstraße Mehr erfahren