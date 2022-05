Zahl der Infektionen geht spürbar zurück

Wiesbaden/Bergstraße. Die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße gibt Anlass zu Optimismus. Im Laufe der vergangenen Tage war ein kontinuierlicher Rückgang der Sieben-Tage-Inzidenz zu beobachten. Laut Robert-Koch-Institut lag sie gestern bei 318,1.

Das Landratsamt veröffentlichte zudem gestern die Infektionszahlen für die zurückliegenden Tage. In einer Woche – von Freitag (20. Mai) bis Donnerstag (26. Mai) – wurden nach Angaben des Kreises insgesamt 863 neue Corona-Fälle registriert.

Zwei weitere Todesfälle

Für den genannten Zeitraum musste das Landratsamt den Tod von zwei weiteren Personen – im Alter von 85 und 66 Jahren – melden. Insgesamt gibt es damit 465 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Für den genannten Zeitraum meldete das Landratsamt zudem aus den regionalen Impfstationen sieben verabreichte Erst-Impfungen sowie zehn Zweit-, 36 Dritt- und 45 Viert-Impfungen.

149 neue Fälle in Bensheim

Die meisten Neuinfektionen im Berichtszeitraum des Kreises gab es in Bensheim (149), gefolgt von Lampertheim (139), Bürstadt (80), Heppenheim (72) und Viernheim (56). In Lorsch wurden 55 Neuinfektionen registriert, in Lautertal 27, in Zwingenberg 25, in Einhausen 20 und in Lindenfels 11.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 37 Betten belegt – davon allerdings keines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten. red

