Zahl der Corona-Infektionen geht an der Bergstraße nicht zurück

Wiesbaden/Bergstraße. Während bundesweit von langsam sinkenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie die Rede ist, bestätigt sich diese Entwicklung im Kreis Bergstraße bislang jedenfalls noch nicht. Hier geht die Zahl der neu gemeldeten Fälle nicht zurück – eher im Gegenteil: Tage mit nur etwas weniger als 1000 neuen Infektionen gab es in der zu Ende gehenden Woche nicht nur einmal.

Deutlich über dem Landeswert

Innerhalb einer Woche – von Freitag (11. Februar) bis Donnerstag (17.) – wurden nach Angaben aus dem Landratsamt insgesamt 4325 neue Fälle im Kreis registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge einen Wert von 1597,3 – womit die Bergsträßer Infektionsrate wieder deutlich über den hessenweiten Wert von 1273,5 liegt.

Die meisten Neuinfektionen im Berichtszeitraum des Landratsamtes gab es in Lampertheim (694), gefolgt von Viernheim (607) und Bensheim (528). In Heppenheim wurden demzufolge 346 Neuinfektionen registriert, in Bürstadt 295, in Wald-Michelbach 205, in Lorsch 171, in Einhausen 101, in Lautertal 89, in Zwingenberg 86 und in Lindenfels 78.

9059 Todesfälle in Hessen

Zu den betroffenen Einrichtungen im Kreis Bergstraße zählen der Mitteilung aus dem Landratsamt zufolge 53 Schulen, 50 Kindertagesstätten, 15 Pflegeeinrichtungen sowie 16 Gemeinschaftsunterkünfte.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt – davon sechs mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen ein Patient eine invasive Beatmung benötiget.

15 140 Neu-Infektionen wurden nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert. Insgesamt 9059 Todesfälle in Hessen werden mit dem Virus in Verbindung gebracht, das sind elf mehr als am Vortag. red

