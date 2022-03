Zahl der Corona-Fälle geht an der Bergstraße leicht zurück

Konzert Pink Panthers läuten in Einhausen das Ende der Corona-Beschränkungen ein

Über viereinhalb Jahre ist es jetzt schon wieder her, seitdem die alte Mehrzweckhalle in Einhausen dem Boden gleich gemacht wurde. Kurz vor dem endgültigen Abriss wurde am 8. Juli 2017 noch mal richtig groß gefeiert. Musikalisch für Stimmung sorgte seinerzeit Jean Diehl mit seinen Pink Panthers. Und das alles für den guten Zweck. Knapp 3000 Euro kamen damals für die von der Gemeinde initiierte Aktion „Bürger in Not“ zusammen, über die Einhäuser in schwierigen Lebenslagen unterstützt werden. Bürgermeister Helmut Glanzner bedankte sich seinerzeit bei Jean Diehl und seinen Mitmusikern mit dem Versprechen, den Pink Panthers zeitnah nach der Eröffnung die neue Mehrzweckhalle für ein Konzert zur Verfügung zu stellen. Der richtige Zeitpunkt dafür wäre eigentlich das Frühjahr 2020 gewesen. Doch genau ab dann machte bekanntlich die Pandemie jeglichen größeren Veranstaltungen – insbesondere in Innenräumen – einen Strich durch die Rechnung. Doch das Ende der Corona-Beschränkungen ist in Sicht. Schon ab dem heutigen Freitag, 4. März, darf in Diskotheken und Clubs unter Beachtung der 2G-Plus-Regelung wieder getanzt werden. Auch Großveranstaltungen sind unter Auflagen wieder möglich. Am 20. März sollen nach einem Beschluss von Bund und Ländern alle strengeren Schutzmaßnahmen weitgehend enden. In Einhausen wird man diesen Einschnitt nach zwei Jahren Pandemie in besonderer Weise feiern können. Für Samstag, 19. März, planen die Pink Panthers nämlich ihr versprochenes Konzert in der Mehrzweckhalle. Die um 20.30 Uhr beginnende Veranstaltung soll dann auf jeden Fall bis nach Mitternacht dauern, um das Ende der Coronas-Beschränkungen gemeinsam einläuten zu können. Band bleibt dennoch vorsichtig Dabei wollen Jean Diehl und seine Mitmusiker keinesfalls die Gefahren der Pandemie verharmlosen. Das Konzert werde man unter strengeren Corona-Vorsichtsmaßnahmen veranstalten als zu diesem Zeitpunkt noch vorgeschrieben. „Eigentlich dürften wir 500 Besucher unter 3G-Bestimmungen reinlassen, wir planen jedoch mit der 2G-Regel und maximal 300 Personen“, sagt Jean Diehl im Gespräch mit dieser Zeitung. Mehr Kopfzerbrechen als die Pandemie bereitet dem Musiker jedoch aktuell der Krieg in der Ukraine. Noch überlegt man in der Band, bei welcher Entwicklung ein fröhliches Konzert noch angemessen ist. „Wir beobachten die Situation und werden die Veranstaltung gegebenenfalls kurzfristig absagen müssen“, sagt Jean Diehl. „Wir planen aber auch keine ausgelassene Fastnachtsfeier mit Halligalli, sondern ein Konzert“, betont der Bandleader. Und auch an anderen Veranstaltungsorten im Umkreis treten aktuell noch Bands auf. Und den Musikfans in Einhausen soll am 19. März musikalisch etwas Besonders geboten werden. Mit zwölf Musikern wollen die Pink Panthers dann auf der neuen, großen Bühne in der Mehrzweckhalle stehen. Zusätzlich zur Stammbesetzung, zu der auch zwei Sängerinnen gehören, werden vier Bläser für noch volleren Sound und Abwechslung sorgen. „Wir sind schon fleißig am Proben“, sagt der Bandleader, den es sichtlich schmerzen würde, wenn auch dieses Konzert abgesagt werden müsste. Schließlich blickt der Multiinstrumentalist wie die meisten professionellen Musiker auf zwei überaus schwierige Jahre zurück. Rund 200 Termine seien ihm und den Pink Panthers seit Beginn der Pandemie weggefallen. Mehrmals im Jahr stehen normalerweise Auftritte in einem großen Hotel bei Freiburg in seinem Kalender. Heute hat er dort wieder sein erstes Konzert, das erste wieder seit dem 5. März 2020. „Die vergangenen zwei Jahre kommen einem wie ein Loch vor“, sagt er. Schließlich sind die Konzerte das berufliche „Hauptstandbein“ des Profi-Musikers. Dennoch ist er nach eigener Einschätzung durch Rücklagen gut durch die Pandemie gekommen. Musikunterricht federe zudem einen kleinen Teil der Einnahmeausfälle ab. Viel wichtiger für ihn und seine Band-Kollegen sei es jedoch gewesen, überhaupt noch live auftreten zu können. Statt bei Volksfesten und größeren Veranstaltungen spielten die Pink Panthers in den vergangenen beiden Jahren häufig bei Gastronomen „für den Hut“ – will heißen: ohne feste Gage, sondern für freiwillige Spenden der Gäste. Hinzu kamen kleinere Events wie die Sommerbühne und der Sommerpark in Lorsch oder das abgespeckte Winzerfest in Bensheim. Für den Sommer ausgebucht Was in den letzten 24 Monaten wegfiel, kommt jetzt jedoch voraussichtlich in geballter Ladung zurück. „Wir sind von Mai bis September ausgebucht. Im Juni könnten wir jedes Wochenende fünf Mal spielen“,sagt Jean Diehl. Viele zugesagte Konzerttermine wurden immer wieder verschoben. Hinzu kommen zahlreiche neue Anfragen aus der Region, aber auch aus ganz Deutschland von Aachen bis Freiburg. Stand jetzt rechnen die Pink Panthers damit, dass sie auch wieder bei Großveranstaltungen wie dem Bürgerfest und dem Winzerfest in Bensheim oder dem Weinmarkt in Heppenheim auf der Bühne stehen werden. Für die Zeit ab dem kommenden Herbst sieht Jean Diehl dann jedoch erneut ein großes Fragezeichen über der Veranstaltungsbranche. Darauf vertrauen, dass die Pandemie endlich Geschichte ist und nicht eventuell mit einer neuen Corona-Variante zurückschlägt, will er nicht. Schön wäre es auch aus seiner Sicht, wenn in der kommenden fünften Jahreszeit endlich wieder Fastnacht gefeiert werden kann. Und wenn nicht? „Dann müssen wir da auch durch“; sagt Jean Diehl.

