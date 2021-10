Zahl der Arbeitslosen weiter gesunken

Hessen. Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist im Oktober weiter zurückgegangen. Zum Stichtag am 12. Oktober waren 163.217 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Das waren gut 5000 weniger als im September und fast 31 000 weniger als im Oktober 2020. Die Arbeitslosenquote sank um weitere 0,2 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent.

"Der hessische Arbeitsmarkt lässt die Krise allmählich hinter sich", erklärte Direktionschef Frank Martin. "Die Arbeitskräftenachfrage ist konstant und bis auf die Gastronomie und das Verarbeitende Gewerbe konnten alle Branchen ein Plus bei der Zahl ihrer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse verzeichnen."

Deutliche Nachwirkungen der Corona-Krise sind hingegen noch am Ausbildungsmarkt zu spüren, weil Praktika und Berufsberatungen ausgefallen sind. Bis Ende September meldeten sich jeweils deutlich weniger Suchende wie auch Ausbildungsbetriebe. 3033 Ausbildungsplätze blieben zunächst unbesetzt. Ihnen standen 1956 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber gegenüber.