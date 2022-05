Zahl der Arbeitslosen gesunken

Bergstraße. Im April waren im Landkreis Bergstraße 4573 arbeitslos gemeldet. Im März waren es noch 4640 Menschen gewesen. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen ist damit um 67 Personen (-1,4 Prozent) gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2021 sank die Arbeitslosenzahl um 1395 Personen (-23,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen lag bei 3,1 Prozent. Im Vorjahr waren es 4,0 Prozent.

Lieferketten betroffen

Auch im April zeige sich der Arbeitsmarkt in Südhessen stabil, sagte Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Darmstadt, gestern bei der Vorstellung der Zahlen. Durch die Corona-Lockerungen und die Frühjahrsbelebung sinke derzeit die Arbeitslosigkeit und die Beschäftigung steige. „Hohe Risiken gehen jedoch von den weltweiten Kriegs- und Krisenregionen aus“, fügte Birgit Förster hinzu.

Von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Wirtschaftssanktionen gegen Russland seien die einzelnen Branchen unterschiedlich betroffen. Gestiegene Preise von Rohstoffen und Energie sowie Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten führten zu Einschränkungen und bedrohten die Beschäftigung. „Auch der Lockdown in Shanghai und anderen chinesischen Städten hat massive Auswirkungen auf globale Lieferketten“, so Förster.

Am besten in Südhessen

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Darmstadt waren im März 17 902 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen um 287 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen liegt bei 3,9 Prozent. Im Vorjahr waren es 4,8 Prozent.

Die Situation auf dem Bergsträßer Arbeitsmarkt ist unverändert am besten im Vergleich zur Lage in den anderen südhessischen Regionen. Die Quote sowohl im Kreis Darmstadt-Dieburg als auch im Odenwaldkreis lag im April bei 3,9 Prozent, in der Stadt Darmstadt bei 5,2 Prozent. red