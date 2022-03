Zahl der Arbeitslosen gesunken

Bergstraße. Im März waren im Landkreis Bergstraße 4640 arbeitslos gemeldet. Im Februar waren es noch 4868 Menschen gewesen. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen ist damit um 228 Personen (-4,7 Prozent)gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2021 sank die Arbeitslosenzahl um 1552 Personen (-25,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen lag bei 3,1 Prozent. Im Vorjahr waren es 4,2 Prozent.

Auch im März zeige sich der Arbeitsmarkt in Südhessen bemerkenswert stabil, wertet Birgit Förster, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Darmstadt. Mit dem Ende der Kaltwetterperiode hätten vor allem Bauunternehmen, verstärkt mit der Einstellung von Mitarbeitern begonnen. Anders als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre sei auch der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen im Vorjahresvergleich stark angestiegen.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Darmstadt waren im März 18 189 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen um 725 Personen gesunken. Die Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen liegt bei 4,0 Prozent. Im Vorjahr waren es 4,9 Prozent.

Die Situation auf dem Bergsträßer Arbeitsmarkt ist unverändert am besten im Vergleich zur Lage in den anderen südhessischen Regionen. Die Quote sowohl im Kreis Darmstadt-Dieburg als auch in der Stadt Darmstadt lag im März bei 5,2 Prozent, im Odenwaldkreis bei 4,0 Prozent. red