Wurst und Gemüse aus Verkaufsanhänger in Bürstadt gestohlen

Bürstadt. Lebensmittel eines örtlichen Gemüsebauern sind zwischen Samstag (16.) und Dienstagmorgen (19.) aus dessen Verkaufsanhänger gestohlen worden, wie die Polizei jetzt berichtet. Der mobile Stand ist in der Bürstädter Forsthausstraße, neben einem Discount-Markt zu finden. Die Täter schnappten sich Konserven, Dosen und Gläser, die mit Wurst und Gemüse gefüllt waren. Der Schaden für den Landwirt liegt mit dem Sachschaden an der aufgebrochenen Tür bei über 300 Euro. Hinweise zu dem Fall nehmen die Ermittler (K 42) in Lampertheim unter 06206 / 9440-0 entgegen.

