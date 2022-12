Würziges Gebäck in der Weihnachtszeit

Liebe Kinder, bestimmt esst ihr gerne Lebkuchen in der Weihnachtszeit. Als kleiner Fuchs habe ich meiner Mama immer dabei zugeguckt, wie sie das würzige Gebäck zubereitet. Lebkuchen gibt es in Herzform, als verzierten Stern oder knuspriges Häuschen. Heute wird er in den verschiedensten Varianten angeboten. Aufgrund seines süßen und gleichzeitig würzigen Geschmacks unterscheidet sich der Lebkuchen von anderen Kekssorten. Das ist auf die Grundzutaten zurückzuführen. Dazu gehören Honig sowie verschiedene Gewürze wie Anis, Fenchel, Ingwer, Kardamom, Koriander, Muskat, Nelken, Piment oder Zimt.

Lebkuchen ist in anderen Gebieten auch als „Pfefferkuchen“ bekannt. Dieser Name ist darauf zurückzuführen, dass im Mittelalter Pfeffer als Sammelbegriff für die unterschiedlichen Gewürze verwendet wurde. Das Gebäck, wie wir es heute kennen, stammt aus den Klöstern in Belgien. Dort war es besonders während der Fastenzeit gefragt. Der beliebte Lebkuchen verbreitete sich vor allem in Deutschland. Im Jahr 1296 wurde das würzige Gebäck zum ersten Mal in Ulm namentlich erwähnt. ad

