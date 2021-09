Wozu gibt es Pflegefamilien?

Familie bedeutet leider nicht immer Sicherheit, Geborgenheit und eine gute Erziehung. Manchmal haben Eltern Probleme damit, sich vernünftig um ihre Kinder zu kümmern. Das kann viele Ursachen haben. In solchen Fällen stellt das Jugendamt Hilfen zur Erziehung bereit, die dafür sorgen, dass man die bestehenden Probleme in Griff bekommt und die Kinder eine Erziehung bekommen, die ihnen eine gute Entwicklung ermöglicht. So fördert das Jugendamt Kinder und Jugendliche und berät die Eltern über den richtigen Umgang mit ihren Kindern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fred Fuchs © MM

Wenn sich trotz dieser Hilfen keine Besserung in der Familie einstellt und das Kindeswohl nicht gewährleistet werden kann, kann das Jugendamt die Kinder in eine Erziehungsstelle oder eine Pflegefamilie geben. Eine Pflegefamilie ist eine Familie, die das Kind bei sich aufnimmt und es betreut und erzieht. Wenn sich die Bedingungen in der leiblichen Familie des Kindes gebessert haben, ist es möglich, dass das Kind in diese zurückkehrt.

Auch das Sorgerecht bleibt weiterhin bei den leiblichen Eltern. Die Pflegefamilie hat allerdings das Recht, Entscheidungen zu treffen, die für das alltäglichen Leben des Kindes wichtig sind. Zum Sorgerecht gehören Angelegenheiten wie die Namensgebung, die Auswahl der Schule und medizinische Behandlungen. In Angelegenheiten wie Schlafenszeit, Treffen mit Freuden, Fernseh- oder Internetzeit oder ärztliche Behandlung bei kleineren Verletzungen, Kinderkrankheiten oder Zahnarztbesuchen bestimmt die Pflegefamilie.

Wenn den leiblichen Eltern nicht das Sorgerecht entzogen wurde – das passiert zum Beispiel, wenn das Wohl des Kindes besonders gefährdet ist –, dürfen sie auch weiterhin Kontakt zu ihrem Kind in der Pflegefamilie haben. Auch Alleinerziehende oder homosexuelle Paare dürfen ein Pflegekind aufnehmen, wenn sie nach Meinung des Jugendamtes dieser Aufgabe gewachsen sind. fw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.