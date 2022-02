Workshop: Besser reden lernen

Lorsch. Im Verlauf von Diskussionen kann Kommunikation aus dem Ruder laufen. Ein Stück weit ist es eine Frage der Strategie, das zu verhindern. Ein Seminar der Kreisvolkshochschule vermittelt praxisnah, mit welchen Gesprächstechniken man ans Ziel gelangt. Am Anfang stehen verschiedene Theorien zum Thema Kommunikation, es folgt Arbeit an Situationen aus der Praxis.

Die Gruppe trifft sich am Samstag, 5. März und am Sonntag, 6. März, jeweils von 9 bis 16 Uhr im Schulungszentrum in Lorsch, Römerstraße 16. Die Anmeldung erfolgt unter 06251/ 17296-0 oder online unter www.kvhs-bergstrasse.de.