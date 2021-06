Hessenwetter. Die Menschen in Hessen müssen sich in den kommenden Tagen auf Wolken und vereinzelte Gewitter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte, bleibt es den gesamten Tag über bewölkt mit vereinzelten Schauern und Gewittern. Die Temperaturen erreichen 21 bis zu 25 Grad am Rhein und Main. Die Nacht zu Donnerstag ist teils gering bewölkt und größtenteils niederschlagsfrei bei Temperaturen zwischen 16 bis 11 Grad.

AdUnit urban-intext1

Am Donnerstag bleibt es den Meteorologen zufolge weiterhin bewölkt mit wiederholten Schauern und teils kräftigen Gewittern. Lokal könne die Gefahr von Unwetter durch Starkregen bestehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 Grad im Bergland und 24 Grad im Süden.