Wolken und Regen am Wochenende in Hessen

Hessenwetter. Die Hessen müssen am Wochenende mit vielen Wolken, vereinzelten Schauern und wenig Sonnenschein rechnen. "Ziemlich gewöhnliches Herbstwetter" sei zu erwarten, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag sei es nach Auflösung des Nebels meist stark bewölkt. Verbreitet sei es zwar niederschlagsfrei, vereinzelt sei aber auch etwas Regen möglich - bei maximal 9 bis 11 Grad.

Am Samstag ändere sich am Wetter nicht viel, sagte der Experte. Meist sei es wolkig bis stark bewölkt und kaum sonnig. Oft sei es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 8 und 10 Grad. Am Sonntag ist es nach DWD-Angaben weiter stark bewölkt und zeitweise regnerisch. Zudem müssen sich die Hessen auf teils starke Windböen einstellen, im Bergland auch auf stürmische Böen.