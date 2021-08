Wolken, Schauer und Gewitter am Wochenende

Region Hessen. Das Wetter am Wochenende in Hessen wird ungemütlich mit Wolken, Schauern und örtlichen Gewittern. Der Samstag beginnt stark bewölkt, aus dem Norden können Regen und Schauer aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Örtlich können kurze Gewitter auftreten, lokal eng begrenzt besteht die Gefahr von Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag soll die Gewittergefahr rasch nachlassen. Es bleibt bewölkt und teils regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 10 und 13 Grad.

Am Sonntag gibt es weiterhin einen Mix aus Wolken, zeitweisen Schauern und kurzen Gewittern. Die Temperaturen erreichen maximal 16 bis 19 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es bewölkt und gebietsweise nass. Die Temperaturen fallen auf 13 bis 10 Grad.