Wolken, Regen und etwas Nebel in Hessen

Hessen. Die Woche beginnt in Hessen mit Wolken, Nebel und etwas Regen. Am Montag bleibt es bis zum Vormittag stark bewölkt und örtlich neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Später lockert der Himmel im Süden und Südwesten etwas auf, im Norden bleiben dichte Wolken. Die Temperaturen erreichen höchstens fünf bis acht Grad. In der Nacht zu Dienstag kann sich erneut Nebel bilden und die Werte sinken auf null bis minus drei Grad. Der Wetterdienst warnt vor Reifglätte auf den Straßen.

Am Dienstag bleibt es meist bedeckt, am Morgen ist laut DWD-Prognose wieder Nebel möglich. Bei Temperaturen bis vier Grad wird tagsüber auch etwas Sprühregen erwartet. Einen Mix aus Wolken und Sprühregen gibt es nach DWD-Vorhersage auch am Mittwoch. Die Höchstwerte liegen zur Wochenmitte zwischen zwei und fünf Grad.