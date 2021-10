Wolf-Arbeitsgruppe tagt / Weidetierhalter demonstrieren

Natur. Begleitet von einer Demonstration von Weidetierhaltern hat zum ersten Mal die neue Arbeitsgruppe "Wolf in Hessen" getagt. Bei dem Treffen am Montag in Gießen tauschten sich nach Angaben des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) Vertreter von 29 Verbänden und Institutionen aus den Bereichen Weidetierhaltung, Landwirtschaft, Naturschutz und Jagd sowie mehrerer Landesbehörden aus. Die Demo hatte laut Polizei etwa 120 Teilnehmer.

Die Arbeitsgruppe diene dazu, im Gespräch zu bleiben, "um unser Wolfsmanagement permanent an neue Entwicklungen anzupassen, aus den Erfahrungen mit den Förderinstrumenten zu lernen und neue Lösungen für das Zusammenleben mit dem Wolf zu finden", erklärte Umweltstaatssekretär Oliver Conz laut Mitteilung. Schaf-, Ziegen-, Rinder- oder Pferdehalter sorgen sich nach Angaben des Hessischen Bauernverbandes zunehmend um die Sicherheit ihrer Tiere.

Aktuell gelten fünf Regionen in Hessen als Wolfsterritorien, wo meist einzelne Exemplare der Raubtiere leben. Seit Mai - dem Beginn des laufenden Monitoringjahres - hat es dem HLNUG zufolge noch keine Fälle gegeben, bei denen DNA-Spuren eines Wolfes an Nutztierkadavern nachgewiesen wurden. Im Beobachtungszeitraum Mai 2020 bis April 2021 seien sieben solcher Fälle dokumentiert worden.

Um Konflikte mit dem Wolf möglichst zu vermeiden, gibt es in Hessen einen Wolfsmanagementplan und ein Wolfszentrum. Teil der Maßnahmen, zu denen auch Fördergelder für den Weidetierschutz gehören, ist die Arbeitsgruppe.

