Wohnwagen bei Brand in Bensheim zerstört

Bensheim. Rauchsäule und Feuerschein waren weithin sichtbar: Ein Brand hat am Montag gegen 21 Uhr einen Wohnwagen in der Schwanheimer Straße am Ortsausgang Richtung Schwanheim zerstört. Der Wagen stand in einem Waldstück in der Nähe des Geländes des KSC Bensheim, teilte die Polizei mit.

Auch Unterholz auf einer Fläche von einem halben Hektar rund um die Unterkunft fing Feuer. Der 61 Jahre alte Bewohner war nicht vor Ort, als das Feuer ausbrach. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Bensheim, Auerbach und Schwanheim eingesetzt. Unterstützt wurden sie von vier Rettungswagen, die zur Behandlung möglicher Verletzter auf der Schwanheimer Straße bereitstanden. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, erklärte die Polizei am Dienstagmorgen.

Der Einsatz sorgte wegen der Rauchsäule und des Großaufgebots an Fahrzeugen für einiges Aufsehen am Montagabend. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (K 10) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

