Wohnungseinbrecher erbeuten Geld in Viernheim

Viernheim. Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in Viernheim sind zwischen Dienstagmorgen und Dienstagabend (06.12.) in das Visier von Kriminellen geraten, wie die Polizei berichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während die Täter in der Franconvillestraße mit ihrem Einbruchsversuch an der Balkontür scheiterten, verschafften sich die Einbrecher in der Friedrich-Ebert-Straße über den Balkon Zugang in eine dortige Wohnung und nahmen Bargeld mit.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.