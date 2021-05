Wohnmobil beschädigt und geflüchtet

Bensheim. Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 19.40 Uhr und 20.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Wormser Straße 16 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein geparktes Wohnmobil an dessen Heckscheibe und im Bereich der hinteren Tür und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Wohnmobil entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 in Verbindung zu setzen.

