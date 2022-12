Lorsch. Ein Wohnhaus in der Adelungstraße geriet am Samstag (17.12.), in der Zeit zwischen 14.30 und 18.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen unbemerkt durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Geld aus einer Spardose mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.