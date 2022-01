Wohngemeinschaft will ihre Kapazitäten erweitern

Bergstraße. Die Wohngemeinschaft Bergstraße (WGB) hat einen neuen Vorstand: Nach 20 Jahren als Vorsitzender gab Helmut Sartorius sein Amt an Martina Gärtner ab. Zuvor zog Geschäftsführer Thomas Schreck eine sehr positive Bilanz des Geschäftsjahres 2020. Der Verein der Bensheimer Einrichtung für suchtkranke Männer zählt rund zwei Dutzend Mitglieder.

Ein „Fels in der Brandung“

Aus Altersgründen stand der 74-jährige Helmut Sartorius für den WGB-Vorsitz nicht mehr zur Verfügung. „Wir sind sehr dankbar, dass er in einer schwierigen Zeit für die WGB im Jahr 2000 Verantwortung übernommen hat“, würdigte Thomas Schreck das langjährige Engagement des gebürtigen Bensheimers in der Suchtarbeit. In den zwei Jahrzehnten habe sich Sartorius als ein „Fels in der Brandung“ erwiesen. Die gemeinsame Arbeit von Vorstand und Geschäftsführung habe zu einer äußerst positiven Entwicklung der WGB geführt, so Schreck.

Zur Nachfolgerin wurde die bisherige Beisitzerin Martina Gärtner gewählt, die ebenfalls schon seit vielen Jahren in der WGB engagiert ist. Für Kontinuität im Vorstand sorgt zudem Franz Apfel, der im Amt des zweiten Vorsitzenden bestätigt wurde. Als Beisitzer neu im Vorstand ist Wolf-Dieter Kuhn, der seit 2016 bereits als Chorleiter in der Einrichtung tätig ist.

„Wir sind sehr solide aufgestellt“, betonte Geschäftsführer Schreck in seinem Geschäftsbericht. Das positive wirtschaftliche Ergebnis sei durch ein entsprechendes Testat des Wirtschaftsprüfers bestätigt.

Patienten aus ganz Deutschland

Auch die therapeutische Arbeit in der Suchthilfe sei sehr erfolgreich verlaufen. 37 Patienten wurden 2020 in der WGB und weitere 48 Patienten im Betreuten Wohnen betreut. „Aktuell sind wir voll belegt, arbeiten immer mit Wartelisten“, so Schreck. Die WGB habe sich längst bundesweit einen guten Ruf erworben, die Männer kämen aus ganz Deutschland in die Einrichtung an der Bergstraße, in der zwölf hauptamtliche Kräfte arbeiten.

Vor allem im Betreuten Wohnen sei die Erfolgsquote hoch: 70 Prozent davon verlassen die Einrichtung in eine eigene Wohnung und haben eine feste Arbeitsstelle. Mit 45 Prozent sei die Integrations-Quote bei den WGB-Entlassenen zwar nicht ganz so hoch, aber immer noch im Vergleich mit anderen Einrichtungen recht erfreulich.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Therapieplätzen denke die WGB perspektivisch an eine Erweiterung ihrer Kapazitäten, kündigte der Geschäftsführer an. Mit einer Aufstockung des Hauses in der Rodensteinstraße um eine Etage sollen sechs Zimmer zusätzlich geschaffen werden. Thomas Schreck will den Bauantrag möglichst noch im ersten Halbjahr 2022 einreichen. Für den 65-Jährigen wäre es der positive Abschluss seiner Geschäftsführertätigkeit, denn im Sommer wird er nach über 33 Jahren – davon 22 als Geschäftsführer – die WGB in den Ruhestand verlassen. red