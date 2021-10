Wohngemeinschaft Bergstraße setzt Laufsport als Therapie ein

Bergstraße. Bereits seit 15 Jahren gehören Sportangebote – insbesondere das Laufen – zum Angebot der Wohngemeinschaft Bergstraße (WGB), einer Einrichtung für suchtkranke Männer. Im August 2006 gründete die WGB im Vorfeld des ersten Bensheimer Stadtlaufs „Jog and Rock“ die Gruppe „WG-Runners“. An dem Laufangebot der WGB nehmen seither pro Jahr bis zu 30 Männer teil. Neben dem wöchentlichen Training sind die Läufer und Walker bei etwa 20 regionalen und überregionalen Lauf-Events jährlich dabei.

„Entscheidend ist die Teilhabe an regulären Wettkämpfen“, betont WGB-Geschäftsführer Thomas Schreck, „dabei können sich die Bewohner mit anderen Sportlern messen.“ Das Ziel sei es, Ausdauer und Disziplin zu trainieren und den Umgang mit Erfolgen und Niederlagen zu lernen. Bei Volksläufen erleben sich die Bewohner als Teil der Normalität. „Für viele langjährig Suchtkranke ist das eine völlig neue Erfahrung“, so Schreck, „das gibt ihnen Selbstvertrauen.“

Ohne Wettkampf fehlt der Anreiz

In den letzten beiden Jahren mussten die „WG-Runners“ ihre Laufaktivitäten Pandemie-bedingt weitgehend ruhen lassen. 2020 verordnete Corona der gesamten Laufszene eine Wettkampf-Pause. Da ging es den „WG-Runners“ wie vielen anderen Sportlern: Ohne Wettkampf fehlte der Anreiz zum Training. Nur eine Handvoll Leute traf sich einmal pro Woche meist am Melibokus zum gemeinsamen Laufen. „Doch nun wollen wir langsam wieder durchstarten“, so Thomas Schreck. Schließlich bleiben Sport und Bewegung mit ihrer positiven Wirkung auf Körper und Geist eine wichtige Therapieform in der Arbeit der WGB.

Erfolgreiches Debüt

Unter anderem gingen die „WG-Runners“ unlängst beim 32. Spargellauf in Lampertheim mit vier Läufern an den Start. Nach der Corona-Pause war es erst der dritte Lauf überhaupt in diesem Jahr. Dabei gab der 40-jährige Jörg Engel mit einer Zeit von 2:02:43 Stunden auf Platz zehn der Altersklasse M 40 sein erfolgreiches Halbmarathon-Debüt.

Über die Zehn-Kilometer-Distanz starteten Jens Trzcinski, der in 47:33 Minuten und Rang fünf der M35 am besten abschnitt, Tobias Konieczny (1:05:44) und WGB-Geschäftsführer Thomas Schreck (57:28/6. M65). Bemerkenswert ist vor allem die Leistung von Engel, der erst vor fünf Jahren mit Walken und Joggen begann. „Damals wog ich noch 40 Kilo mehr, den ersten Lauf im Fischbachtal habe ich nicht durchgestanden“, erzählt er. Erst Mitte 2019 hat Jörg Engel das Training mit Intervallen Walken-Laufen-Walken und ab Anfang 2020 mit regelmäßigen Läufen intensiviert.

Das Konzept passt

Nun also der erste Halbmarathon, vor dem er etwas unsicher war, ob die Vorbereitung reicht. „Alles unter 2:15 Stunden ist top“, blieb er vorsichtig. Die Zeit sei ohnehin egal, Hauptsache ankommen, lautet seine Devise: „Es ist einfach grandios, wenn man es geschafft hat.“ Das Ziel hat er beim Spargellauf in beeindruckender Weise erreicht. Damit bestätigt der „WG-Runner“ das Therapie-Konzept, das die Bensheimer Einrichtung für suchtkranke Männer verfolgt.

Der Spargellauf in Lampertheim war nach dem Zehn-Kilometer-Lauf in Wersau und dem Elfer in Traisa bereits der dritte Volkslauf für die „WG-Runners“ in den letzten Wochen. In Wersau (17 WG-Läufer und -Walker) und Traisa (16) war die Beteiligung fast schon wieder wie früher. Nun steht noch der Nikolaus-Lauf in Reichelsheim als Jahresabschluss im Kalender. red