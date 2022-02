Der Verein Wohn-Vision Bergstraße lädt zu einer Seminarreihe zum Thema „Wie kann ich besser wohnen? – Gemeinsam Lösungen finden!“ ein. Die Veranstaltungen werden in Präsenz abgehalten.

Auftakt ist am Freitag, 11. März, von 16 bis 19 Uhr, im „Regionallabor Bergstraße-Odenwald“ in der Lautertalhalle in Elmshausen.

Die Reihe beginnt mit einem „kreativen Workshop, der den

...