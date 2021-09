Wohlbehalten zurück: Vermisste Jugendliche aus Lorsch wieder da

Newsletter-Anmeldung

Lorsch. Eine vermisste 15 Jahre alte Jugendliche aus Lorsch ist seit Mittwochabend wohlbehalten in ihrem Elternhaus zurück. Das Mädchen meldete sich am Abend telefonisch aus Mannheim bei ihren Eltern, teilte die Polizei mit. Im Anschluss sei sie aus der Quadratestadt abgeholt worden. Die 15-Jährige war seit Dienstagmorgen vermisst worden, als sie von einer Familienangehörigen beim Verlassen des Wohnhauses zuletzt gesehen wurde. Die Polizei suchte zunächst mit dem Namen des Mädchens. Am Mittwochmittag veröffentlichte die Behörde ein Bild von ihr und erhoffte sich durch die Bevölkerung Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen. ots/red