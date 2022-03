Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ruft heute bundesweit Ärzte in kommunalen Kliniken zum Warnstreik auf. In Hessen seien rund 50 Krankenhäuser betroffen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Eine notfallmäßige Versorgung der Patienten solle sichergestellt werden. Der Marburger Bund fordert eine Erhöhung der Gehälter um 5,5 Prozent, klare Grenzen für Bereitschaftsdienste, eine

...