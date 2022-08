Woher der Monat August seinen Namen hat

Liebe Kinder, mögt ihr den Monat August auch so gerne wie ich? Mich erinnert der Monat immer an die Zeit, als ich noch ein junger Fuchs war, ich von zu Hause ausgezogen bin und mir ein eigenes Revier gesucht habe. Das ist nämlich bei uns Füchsen zu dieser Jahreszeit so. Ich habe mir sagen lassen, ihr Menschen geht gerade gerne ins Freibad oder an den See. Oh, und viele Obst- und Gemüsesorten sind dann reif – deswegen gilt der August auch als Erntemonat. Aber wisst ihr auch, woher der August seinen Namen hat?

Nach dem gregorianischen Kalender, den wir auch heute noch verwenden, ist der August der achte Monat des Jahres. Ursprünglich war das aber nicht so und er hieß auch noch ganz anders: Im römischen Kalender hieß der August „Sextilis“, was auf Latein so viel wie „der Sechste“ bedeutet. Denn damals war er noch der sechste Monat des Jahres.

Fred Fuchs © MM

Den Jahresbeginn hatte man im Jahr 153 vor Christus vom 1. März auf den 1. Januar verlegt. Deswegen wurde aus dem sechsten Monat „Sextilis“ der achte. Seinen Namen behielt er aber noch eine ganze Weile – erst im Jahr 8 vor Christus wurde der Monat in „August“ umbenannt. Und zwar nachdem der römische Kaiser Augustus in diesem Monat sein erstes Konsulat angetreten hatte. So nennt man das Amt oder die Amtszeit eines Konsuls – das höchste zivile und militärische Amt der Ämterlaufbahn in der Römischen Republik. Augustus ist übrigens auch bekannt unter dem Namen Octavian. Er war der Großneffe von Gajus Julius Cäsar, nach dessen Tod im Jahr 44 vor Christus er sich in den folgenden Machtkämpfen durchsetzte. Ab 31 vor Christus war Augustus Alleinherrscher des Römischen Reiches. Er beendete die Römischen Bürgerkriege und schaffte eine langanhaltende Zeit des Friedens und der Stabilität. ssr

