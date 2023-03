Wochenstart in Hessen mit Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauern

Wetter. Die Woche startet in Hessen vielerorts kühl und ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, drohen am Montag tagsüber in manchen Regionen einzelne Graupelgewitter, dabei sind starke Böen möglich. Tagsüber ist es den Vorhersagen zufolge meist wechselnd bewölkt, im Flachland kann es Regen-, Schneeregen- oder Graupelschauer geben. In den Mittelgebirgen sind Schneeschauer möglich. Die Höchstwerte liegen laut DWD bei 5 bis 9 Grad, in höchsten Lagen bei -1 Grad.

In der Nacht zum Dienstag gibt es dann laut DWD verbreitet leichten Frost zwischen -2 und -4 Grad, im höheren Bergland bis -5 Grad. Gebietsweise droht geringe Glättegefahr durch überfrierende Nässe.