Wochenende ohne neue Fälle

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind am Sonntag den zweiten Tag in Folge keine neuen Corona-Fälle gemeldet worden, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Auch weitere Todesfälle wurden nicht bekannt. Insgesamt sind bisher 11 076 Infektionen festgestellt worden. Vier Patienten mit einer bestätigten Infektion liegen in den Kliniken. Zur aktuellen Gesamtzahl der Infizierten und zu den von Corona-Fällen betroffenen Einrichtungen machte der Landrat keine Angaben.

AdUnit urban-intext1

Das Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) hat für Sonntag eine Inzidenz von 4,4 für den Kreis Bergstraße ermittelt. Am Montag wird dieser Wert weiter leicht sinken. Am Samstag hatte die Inzidenz für den Kreis noch 5,2 betragen. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt. An Covid-19 erkrankte Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, gibt es derzeit nicht .

In Hessen ist die Corona-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut am Sonntag landesweit auf 10,0 gesunken. Am Samstag hatte der Wert bei 11,4 gelegen. 67 Neuinfektionen wurden bis Sonntagmorgen registriert. Vier weitere Menschen sind mit oder an dem Virus gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten im Bundesland auf 7468.

Der Berliner Virologe Christian Drosten und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) haben eindringlich vor der Delta-Variante des Corona-Virus und einer möglichen vierten Welle gewarnt. „Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wir sind hier jetzt im Rennen in Deutschland mit der Delta-Variante“, sagte Drosten auf dem Online-Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin. „Wir müssen das ab jetzt wirklich ernst nehmen.“ Söder warnte, die zuerst in Indien bekanntgewordene Variante werde in drei bis vier Wochen in Deutschland dominierend sein. Das RKI geht davon aus, dass Infektionen mit der Delta-Variante zu schwereren Krankheitsverläufen führen könnten.

AdUnit urban-intext2

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat im Einvernehmen mit dem Bundesgesundheitsministerium die Normung einer Infektionsschutzmaske beim Deutschen Institut für Normung initiiert, die auch Masken in Kindergrößen berücksichtigen soll.

Mehrere Feiern eskaliert

In mehreren Städten ist es am Wochenende wieder zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Feiernden gekommen. In Freiburg versammelten bis zu 1000 Menschen. Beamte seien mit Flaschen beworfen und verletzt worden. Auch in Karlsruhe, Augsburg und Hamburg kam es zu Angriffen auf Polizisten, als diese Feiern in Parks und auf Plätzen auflösen wollen. tm/red/dpa

AdUnit urban-intext3