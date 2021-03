  Wochenbeginn stark bewölkt bis ungemütlich

Hessenwetter. In Hessen beginnt die neue Woche regnerisch. In den Hochlagen vermische sich der Regen teils mit Schnee, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen sieben und neun Grad, in Hochlagen bei zwei bis sechs Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Nordwest mit teils starken Böen, in Schauernähe sind auch stürmische Böen möglich. Ab 500 bis 600 Metern könne sich etwa im Taunus eine Schneedecke ausbilden, erklärte ein Meteorologe.

In der Nacht zum Dienstag lassen die Regenschauer den Angaben zufolge etwas nach. Im Bergland seien teils noch Schneeregen- oder Schneeschauer möglich. Die Tiefstwerte liegen laut DWD zwischen drei und ein Grad, in Hochlagen bis minus zwei Grad. Die Meteorologen warnen vor Glätte durch leichten Schneefall oder überfrierende Nässe.

Der Dienstag wird oft stark bewölkt, aber es regnet weniger häufig. Die Höchsttemperatur soll zwischen sechs und neun Grad liegen, in Hochlagen bei zwei bis sechs Grad.