Wo der Scharfrichter in Bensheim wohnte

Unsere heutiger historischer Teil der „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ zeigt ein Bild des Scharfrichterhauses, das der Bergsträßer Anzeiger am 5. Februar 2003 kurz vor dem Abriss des Gebäudes veröffentlichte. Das Fachwerkhaus stand an der Einmündung der Platanenallee in die Nibelungenstraße. Obwohl es unter Denkmalschutz stand, wurde es – trotz teilweise heftiger Proteste – als nicht erhaltenswert eingestuft und niedergelegt. Der letzte Bensheimer Scharfrichter Johannes Roos hatte es im Jahre 1771 als sein Wohnhaus erbaut. Da der Beruf des Henkers und Scharfrichters als unehrenhaft galt, musste das Wohnhaus außerhalb der Stadtmauer errichtet werden. Dass dann die Massen trotzdem den Hinrichtungen beiwohnten, ist eine andere Geschichte und zeigt aber die Doppelmoral der „anständigen“ Bürger.

Im Jahre 1955 ging das Anwesen in Besitz des Rotgerbers Philipp Franz Müller über, der im Jahre 1873 in direkter Nachbarschaft ein Rindermagazin mit Gerberwerkstätten errichtet hatte. Nach dem Untergang des Gerberhandwerkes in Bensheim hatte die Weinbaudomäne ihren Verwaltungssitz in der alten Gerberei. Heute ist die alte Gerberei Sitz des Varieté Pegasus. Auf dem Gelände, auf dem einst der Scharfrichter wohnte, steht heute ein modernes freundliches Gebäude, das die dunkle Vergangenheit der einstigen Wohnstätte vergessen lässt. tn/Bild: Neu