Wissenschaftler um den Zoologen Jörn Köhler entdecken neue Art aus der Gruppe der Nasenkröten

Darmstadt. Forscher haben bei einer Expedition in einem Nationalpark in Peru am Straßenrand eine neue Art aus der Gruppe der Nasenkröten entdeckt. Den überraschenden Fund machten die Wissenschaftler um den Zoologen Jörn Köhler vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt im November 2019. Die Gruppe der Nasenkröten gehört zur Gattung Rhinella.

Nach Angaben des Museums vom Montag zeichnet sich die Art durch eine besonders lange Nase aus. Anders als andere Kröten sei sie nicht braun, sondern überwiegend grün gefärbt. Entscheidend für die Identifizierung der neuen Art "Rhinella chullachaki" sei aber eine genetische Untersuchung gewesen.

Die Entdeckung durch deutsche und peruanische Forscher sei eine Überraschung gewesen. Das Tier sei nicht in einem unberührten Regenwald nach tagelangen Strapazen gefunden worden, sondern an einem Bachlauf an einer viel befahrenen Straße neben dem geparkten Auto der Wissenschaftler.