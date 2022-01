Wenige Minuten nach der Tat an der Uni gehen die Spekulationen auf Social Media los. Es kursieren Fotos und Videos vom vermeintlichen Täter – ein Schauspieler, der für eine Serie mit Waffen posiert, wie sich später herausstellt. Matthias Kohring, Professor am Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Mannheim, sieht den Ursprung von Fake News meistens politisch motiviert.

...