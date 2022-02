Wirtschaftsminister Al-Wazir wirbt für Mietspiegel

Hessen. Hessische Kommunen mit mehr als 50 000 Einwohnern müssen künftig einen Mietspiegel erstellen. Das treffe in diesem Jahr auf die Städte Kassel, Gießen, Marburg, Fulda, Rüsselsheim, Wetzlar und Bad Homburg zu, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Mietspiegel bestimmten die ortsübliche Vergleichsmiete als Maßstab des rechtlich zulässigen Mietniveaus. Bislang gebe es sie in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Offenbach und Hanau.

Al-Wazir empfahl den Kommunen, über ihre gesetzliche Verpflichtung hinauszugehen und sogenannte qualifizierte Mietspiegel anfertigen zu lassen, die wissenschaftlich fundiert sind und deshalb von Gerichten besser anerkannt würden. Das sei ein sehr wertvolles Instrument zum Schutz der Mieter. Deshalb fördere die Landesregierung solche qualifizierten Mietspiegel mit bis zu 70 Prozent. Das Angebot gelte für Kommunen mit mehr als 40 000 Einwohnern sowie für kleinere Gemeinden, wenn sie sich zu diesem Zweck zusammentun. Qualifizierte Mietspiegel haben derzeit nur Frankfurt und Darmstadt.