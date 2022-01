Wird der Kreis ein Corona-Hotspot?

Wiesbaden/Bergstraße. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bergstraße steigt und steigt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete gestern einen Wert von 340,6. Setzt sich die Entwicklung fort, droht dem Kreis die Einstufung als Hotspot. Dazu müsste die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 350 übertreffen. Nach den ergänzenden „Hotspot-Regelungen haben die Kommunen ein Alkoholverbot an belebten Plätzen sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen festzulegen. Bei Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen sowie im Kultur-, Sport- und Freizeitbereich und in der Gastronomie sowie bei touristischen Übernachtungen gilt dann drinnen 2 G-Plus und draußen 2 G. Landrat Christian Engelhardt bezeichnete es gestern Abend als „hoch wahrscheinlich“, dass auch im Kreis in den nächsten Tagen die „Hotspot-Regelung“ gelten wird.

Über das Wochenende (Freitag bis Sonntag) wurden im Kreis insgesamt 297 neue Infektionen registriert – unter anderem in Lampertheim (42), Viernheim (41), Bensheim (34), in Heppenheim (22), in Lindenfels (17), in Zwingenberg (13), in Einhausen (11) sowie in Lautertal (7). Gestern Abend meldete das Landratsamt für den Montag weitere 104 Neuinfektionen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 30 Betten belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen kein Patient eine invasive Beatmung benötigt. red