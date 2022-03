„Wir müssen uns neu aufstellen“

Bergstraße. Von einer möglichen Fusion von Energieried mit der GGEW, die jetzt geprüft werden soll (wir berichteten), verspricht sich der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer, der auch der Aufsichtsratsvorsitzende von Energieried ist, drei Dinge: Zum einen könne mit einer solchen Fusion sichergestellt werden, dass die Versorgungssicherheit für Lampertheim gewährleistet ist. Außerdem könnten die Arbeitsplätze in Lampertheim gesichert werden. Und dann dürfte die wirtschaftliche Entwicklung so sein, dass die Stadt wieder auf entsprechende Ausschüttungen hoffen könnte. Diese waren in der Vergangenheit rückläufig gewesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Steigerungen abfangen

In Zeiten, in denen sich die Einkaufspreise für Energie zum Teil verzehnfacht hätten, könne man keine Ausschüttungen machen, sagt Störmer im Gespräch mit dieser Redaktion. Diese Steigerungen müssten erst einmal abgefangen werden. Dass die Preise einmal derartige Höhen erreichen würden, habe sich keiner vorstellen können, meint der Bürgermeister und betont, dass diese Entwicklung alle Energieversorger treffe. Gerüchten, dass Spekulationen am Markt schiefgegangen seien, tritt er entschieden entgegen: „Wir haben Energieried in der Vergangenheit so kennengelernt, dass sie seriös arbeitet und nicht spekuliert.“ Allerdings könne man fragen, ob immer genug eingekauft und das Limit richtig gesetzt wurde.

Seit dem Jahr 2017, als Energieried aus der GGEW Trading GmbH ausstieg, hat sich das Unternehmen wieder komplett selbst um den Einkauf der Energien gekümmert. Dass das zu Problemen geführt haben könnte, weil eben seither wieder weniger Margen eingekauft werden mussten, will Störmer nicht bestätigen. Von großen Preisunterschieden sei bei diesen Größenordnungen nicht auszugehen.

Gas bisher das Kerngeschäft

Trotzdem möchte Lampertheim nun wieder auf größere Einheiten setzen. „Der Gedanke der Zusammenführung muss nun weitergedacht werden“, sagt Störmer mit Blick auf die zahlreichen Umbrüche und die veränderten Anforderungen an die Energiewirtschaft. Bisher sei die Gasversorgung ein Kerngeschäft von Energieried gewesen. Das werde aber auslaufen, weil auch die Bürger sich umorientieren und nach Alternativen suchen werden. Vor allem in Sachen Stromversorgung müsse sich Energieried neu aufstellen. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass die Übernahme von Stromkonzessionen für Energieried momentan nicht möglich sei, weil das Unternehmen nicht so aufgestellt sei, dass es auch die Netze entsprechend eigenständig betreiben könnte. Das Konstrukt, sich über einen Pachtvertrag mit der GGEW diese Kompetenz einzukaufen, habe vor Gericht nicht standgehalten. „Deswegen müssen wir uns neu aufstellen“, so der Aufsichtsratsvorsitzende. /sm

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2