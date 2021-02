Weinheim. „Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz am Standort Weinheim!“ So reagiert der Betriebsratsvorsitzende von Freudenberg Performance Materials Apparel, Siegfried Krah, auf die Ankündigung, dass in diesem Geschäftsbereich 176 von 232 Mitarbeitern ihren Job verlieren sollen (wir haben berichtet). In einer Stellungnahme der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) führt Krah weiter aus, die Kollegen hätten jahrelang für den Erfolg von Freudenberg gearbeitet: „Sie haben mehr verdient als eine eiskalte Verlagerungs- und Abbauperspektive.“

Das Unternehmen will 2022 große Teile der Produktion von Einlagevliesstoffen für die Bekleidungsindustrie nach Italien verlagern und dazu Stellen in Weinheim abbauen. „Wenn man in einen Bereich nicht investiert und keine Innovationen entwickelt, dann darf man sich nicht über Einbußen beschweren“, heißt es in der Stellungnahme der IG BCE. Es müssten nun Perspektiven entwickelt werden, um die Existenzen der Kollegen zu sichern.

Im Herbst vergangenen Jahres sei noch von 50 Stellen die Rede gewesen, die aufgrund der wirtschaftlichen Situation sozial verträglich abgebaut werden sollten. „Es bleibt völlig unklar, warum schlagartig von 176 Stellen die Rede ist“, so Gewerkschaftssekretär Max Nothaft.

Alte Konzepte

Wer als verantwortungsbewusster und innovativer Arbeitgeber gelten wolle, müsse „gerade jetzt zeigen, dass man geschäftsfähig und kreativ ist“. Standortverlagerungen seien dagegen Konzepte aus den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts.

In der Stellungnahme der Gewerkschaft wird auch die Frage aufgeworfen, ob Freudenberg überhaupt eine echte Zukunftsstrategie für den Stammsitz Weinheim habe: „Schleichender Personalabbau, stellenweise Verlagerungen, Infragestellung von Ausbildungsplatzangeboten – wo will man mit diesem Standort hin?“

Immerwährende Diskussionen

Die immerwährenden Abbaudiskussionen würden jedenfalls auch in anderen Unternehmensteilen Unmut und Sorgen auslösen. Man erwarte daher, dass sich Freudenberg seiner sozialen Verantwortung bewusst werde und nicht nur Zahlenspielereien betreibe, um sich durch die Verlagerung auf andere Standorte Personals am Stammsitz zu entledigen. „Interne Qualifizierung und Vermittlung statt Planlosigkeit und Angststrategie müssen hier der Handlungsansatz sein“, forderte Steffen Seuthe, Bezirksleiter der IG BCE Mannheim.

Die Geschäftsleitung hatte den angekündigten Stellenabbau mit „massiven Marktveränderungen“ in der Bekleidungsindustrie begründet. Man habe stets versucht, den Produktionsstandort Weinheim zu stärken – „auch aus Verbundenheit zum Geburtsort des Freudenberg-Vliesstoffes“. Aber immer mehr Verbraucher würden dem Trend zu legerer Kleidung in vielen Bereichen des Lebens folgen. Die entsprechenden Kleidungsstücke würden aber nur wenige oder gar keine Einlagevliesstoffe enthalten. Die weltweite Corona-Pandemie habe diese Entwicklung extrem beschleunigt. Deshalb wolle man sich in Weinheim künftig nur noch auf die Herstellung von Basismaterial für Einlagen konzentrieren. Man habe bereits Gespräche mit dem Betriebsrat aufgenommen, um sozial verträgliche Lösungen für den damit verbundenen Stellenabbau zu finden. pro