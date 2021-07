„Wir brauchen eine möglichst hohe Immunisierungsquote“

Südhessen. Angesichts der steigenden Infektionszahlen wegen der Delta-Variante des Coronavirus und der anhaltenden politischen Diskussion um mehr Freiheiten für Geimpfte im Alltag, appelliert der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar, Matthias Martiné (Bild: Klaus Mai), an alle Ungeimpften, von den inzwischen vielfachen Angeboten Gebrauch zu machen: „In den Impfzentren kann man sich inzwischen sehr kurzfristig impfen lassen, bei zahlreichen Impfaktionen in der Region sogar ganz ohne Termin. Dazu kommen die Angebote der Betriebsärzte.“ Um erneute Einschränkungen im Herbst zu vermeiden, brauchen wir eine möglichst hohe Immunisierungsquote“, sagt Matthias Martiné.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der IHK-Präsident ist überzeugt: „Wir müssen die Menschen ansprechen, die der Impfung nicht grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen, sich aber auch nicht aktiv darum bemühen.“ Er bittet die Unternehmen, ihre Mitarbeiter auf ihre Mitverantwortung bei der Bekämpfung der Pandemie anzusprechen. „Es gilt, möglichst viele konkrete Impfangebote zu machen, aber auch die Menschen in den Betrieben zur Impfung zu motivieren.“ Ein erneuter Lockdown ist für ihn keine Handlungsoption mehr. „Wir können nicht ewig so weitermachen, ohne große gesellschaftliche und wirtschaftliche Schäden anzurichten.“ Eine erneute Schließung von Schulen lehnt Martiné ebenso ab: „Ein drittes Schuljahr unter Bedingungen wie in den beiden letzten muss unter allen Umständen ausgeschlossen sein, das können wir uns in unserer Verantwortung für die nachwachsende Generation nicht länger leisten.“ Er setzt darauf, dass die Schulen mithilfe des Kultusministeriums und der Schulträger für den Präsenzunterricht nach den Schulferien gewappnet sind. red