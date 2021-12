Winzer in Hessen und Baden wollen enger zusammenarbeiten

Bergstraße. Im Weinbau der Region deutet sich eine Zusammenarbeit an, die möglicherweise bis hin zu einer Fusion führt: Bei einer Pressekonferenz am kommenden Montag, 12. Dezember, soll vorgestellt werden, wie die beiden Winzergenossenschaften in Heppenheim und Schriesheim künftig kooperieren könnten.

Es wäre ein Zusammenschluss über eine Landesgrenze hinweg: Die Hessische Bergstraße endet südlich von Heppenheim und setzt sich ab dort nahtlos als Badische Bergstraße fort.

Auf der hessischen Seite kann die Bergsträßer Winzergenossenschaft in Heppenheim auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurückblicken. Bereits 1904 wurde ihre Vorgängerorganisation, der Starkenburger Winzerverein, als einer der ersten Zusammenschlüsse dieser Art gegründet.

Heute ist die Bergsträßer Winzergenossenschaft die größte Erzeugergemeinschaft Hessens. Die etwa 400 Weinbaubetriebe, die zu ihr gehören, bewirtschaften zusammen etwa 264 Hektar Reben.

Auf der badischen Seite wurde die Winzergenossenschaft in Schriesheim 1930 mit damals 27 Mitgliedern gegründet. Heute gehören ihr etwa 150 Weinbaubetriebe aus Schriesheim und seinen Nachbargemeinden wie Leutershausen, Großsachsen und Dossenheim an. red