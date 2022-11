Winterliche Fußball-WM in Katar

Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Vom 20. November bis zum 18. Dezember wird das Sportereignis in Katar ausgetragen. Am Montag flog die deutsche Nationalmannschaft zunächst in die Hauptstadt Muskat im Oman, um am Mittwoch ihr letztes Testspiel vor der WM zu absolvieren. Aber was ist der WM-Austragungsort für ein Land?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Katar ist eine Halbinsel im Persischen Golf, die im Süden an Saudi-Arabien grenzt. Im Sommer kann es über 40 Grad warm werden, weshalb sich die Veranstalter der WM dazu entschieden haben, den Austragungszeitraum auf den Winter zu verschieben. Denn selbst zu dieser Zeit liegen die Temperaturen dort zwischen 15 und 20 Grad, weswegen das Land zu den trockensten Ländern der Erde gehört. Außerdem ist der Staat eine Erbmonarchie. Das heißt, dass das Staatsoberhaupt ein Emir ist, der das Amt von seinem Vater geerbt hat. Der Emir hat alleinige Macht über das Land und gibt den Islam als Staatsform vor. Das islamische Recht, die Scharia, ist in der Verfassung festgeschrieben und prägt den Alltag der Menschen.

Die WM in Katar wird aus verschiedenen Gründen kritisch betrachtet. Zum Beispiel wird die Pressefreiheit zwar in der Verfassung garantiert, aber kritische Medienberichte sind nicht erwünscht und werden bestraft. Es gibt auch keine Gleichberechtigung von Frauen und Männern, so dass beispielsweise jede Frau ihren Vater oder Ehemann fragen muss, wenn sie ausziehen oder verreisen möchte. ad

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf: www.bergstraesser-anzeiger.de